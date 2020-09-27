В Нижневартовске благотворительный фонд помощи нуждающимся «Добро без границ» просит жителей города помочь паллиативным детям памперсами и пелёнками.

«Фонд запускает акцию под названием «Коробка добра». Цель акции — оказание помощи детям, находящимся под наблюдением выездной патронажной службы, паллиативной медицинской помощи. Дети, имеющие тяжелые заболевания, очень нуждаются в таких вещах как: памперсы, пелёнки, влажные салфетки», — сообщается в соцсетях.

Тем, кто хочет оказать помощь, необходимо обратиться по адресу: улица Проспект Победы 22А. Телефон: +7 (3466) 41 54 57