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Вартовчан просят помочь паллиативным детям памперсами и пелёнками

В Нижневартовске благотворительный фонд помощи нуждающимся «Добро без границ» просит жителей города помочь паллиативным детям памперсами и пелёнками

Вартовчан просят помочь паллиативным детям памперсами и пелёнками
ncrim.ru

В Нижневартовске благотворительный фонд помощи нуждающимся «Добро без границ» просит жителей города помочь паллиативным детям памперсами и пелёнками.

«Фонд запускает акцию под названием «Коробка добра». Цель акции — оказание помощи детям, находящимся под наблюдением выездной патронажной службы, паллиативной медицинской помощи. Дети, имеющие тяжелые заболевания, очень нуждаются в таких вещах как: памперсы, пелёнки, влажные салфетки», — сообщается в соцсетях.

Тем, кто хочет оказать помощь, необходимо обратиться по адресу: улица Проспект Победы 22А. Телефон: +7 (3466) 41 54 57


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27 сентября в 12:32, просмотров: 1837, комментариев: 0
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