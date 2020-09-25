Вылетел на «красный»: в Нижневартовске в ДТП пострадали три женщины

В четверг, 24 сентября, около 15.00 на перекрестке улиц Ленина и Героев Самотлора в Нижневартовске столкнулись автомобили Honda и Volkswagen. Авария произошла по вине 32-летнего водителя японской легковушки.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Honda выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем VW, под управлением 42-летнего водителя. В результате ДТП 37-летняя пассажирка немецкой иномарки и пассажиры автомобиля Honda, женщины 31 и 36-лет, получили травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали пять человек.