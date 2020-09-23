На борту самолета мужчине стало плохо, из-за этого в Нижневартовске экстренно сел самолет

В аэропорту Нижневартовска экстренно приземлился Boeing 777, следовавший из Хабаровска в Москву. Об этом сообщает телеграм-канал «Сейчас Нижневартовск».

В сообществе отмечают, что причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров Боинга – об этом автору публикации сообщили личные источники. Корреспондент siapress.ruпытался связаться с представителями нижневартовского аэропорта, но оперативного комментария получить не удалось.

Напомним, что в Сургуте ранее произошел подобный инцидент: в городской аэропорт приземлилось воздушное судно из-за пенсионерки, которой стало плохо во время полета.