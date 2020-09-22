Житель Нижневартовска после ссоры опубликовал интимные фото подруги и попал под статью

Двадцатилетнему жителю Нижневартовска грозит два года тюрьмы за рассылку интимных фотографий подруги.

По версии следствия, в августе югорчанин взял телефон своей девушки, пока та спала. Молодой человек нашел личные фото потерпевшей и заподозрил подругу в измене. Вартовчанин поругался с пострадавшей и после этого разместил ее фото во «ВКонтакте».

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – сообщили в пресс-службе следственного комитета.