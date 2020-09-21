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В Нижневартовской православной гимназии произошел пожар

В Нижневартовске из-за пожара эвакуировали учеников православной гимназии

В Нижневартовской православной гимназии произошел пожар
Фото: 86.mchs.gov.ru

В понедельник, 21 сентября, из Нижневартовской православной гимназии эвакуировали сотрудников и учеников из-за пожара.

«В 14.46 произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации в НОУ «Нижневартовская православная гимназия», расположенной на улице Дружбы Народов города Нижневартовска. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. Из здания самостоятельно эвакуировались 23 человека. Пострадавших нет. На место происшествия выезжали 13 человек и четыре единицы техники», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Уточняется также, что причиной пожара стал неисправный электрощиток.


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21 сентября в 17:46, просмотров: 436, комментариев: 0
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