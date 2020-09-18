Следователи смогли раскрыть изнасилование, которое произошло в Нижневартовске девять лет назад

Мужчину, который девять лет назад изнасиловал и обокрал жительницу Нижневартовска, обнаружили спустя девять лет. Следственный комитет Югры сообщает, что личность преступника узнали благодаря экспертизе биологических веществ, которая установила совпадение ДНК с гражданином из базы СК России.

«После совершения преступлений обвиняемый скрылся, выехав за пределы округа, и проживал в Московской области, где успел совершить еще ряд преступлений, за которые осужден и в настоящее время содержится под стражей. По результатам генотипоскопической экспертизы веществ биологического происхождения следователи установили совпадение ДНК на вещественных доказательствах с ДНК-профилем лица, генетический паспорт которого имелся в единой ДНК-базе», – рассказали в пресс-службе регионального СК.

На данный момент злоумышленнику предъявлено сразу три обвинения, мужчина свою вину не признает. Тем не менее, у следователей собрана основательная доказательная база.