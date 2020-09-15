Четяре автобуса в Нижневартовске будут изменены в связи с реставрацией дорожного полотна

В Нижневартовске перекрывают участок дороги от улицы Индустриальной до улицы Кузоваткина на ремонт с завтрашнего дня. Из-за этого четыре автобуса будут двигаться по другому маршруту:

Маршрут №11 в прямом и обратном направлении: по маршруту – улица Мира – улица Индустриальная и далее по маршруту;

Маршрут №11К в прямом и обратном направлении: по маршруту – улица Мира – улица Индустриальная и далее по маршруту;

Маршрут №15 в прямом и обратном направлении: по маршруту – улица Индустриальная – улица Мира – улица Кузоваткина – улица Северная и далее по маршруту;

Маршрут №101 в прямом и обратном направлении: по маршруту – улица Северная – улица Маршала Жукова – улица Мира – улица Индустриальная и далее по маршруту.

Отметим, что реставрация закончится 19 сентября. Однако, если будет непогода, работы будут перенесены.