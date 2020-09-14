16+
Логотип Сиапресс
USD  74,7148   EUR  88,5819  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Вартовчанин получил срок за демонстрацию знакомым порно

Житель Нижневартовска осужден за то, что показал приятелям порно с несовершеннолетними

​Вартовчанин получил срок за демонстрацию знакомым порно
Фото: pixabay.com

Нижневартовский городской суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в публичной демонстрации материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних.

В пресс-службе прокуратуры города рассказали, что мужчина, находясь у себя дома, демонстрировал видеозапись полового акта двух несовершеннолетних с 1 января по 11 марта 2020 года. За этот период видео посмотрели двое знакомых злоумышленника. Уточняется также, что для демонстрации видеозаписи осужденный использовал свой мобильник.

За совершенное преступление вартовчанин осужден на два года и шесть месяцев условно. Суд учел, что ранее он не был судим. Приговор в законную силу не вступил.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:37, просмотров: 213, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 304854
  2. ​Сургутские дольщики попросили Путина обратить на них внимание 1029
  3. Пять сургутян получили премию губернатора Югры 870
  4. За прошедший день COVID-19 подтвердился у 82 жителей Югры 612
  5. Самого богатого депутата Сургута Евгения Барсова отказались банкротить 550
  6. ​В казну Сургутского района внесли изменения 515
  7. Сургутяне сэкономят на ОСАГО. Но не все 476
  8. ​Югорчане платят за коммуналку больше, чем в среднем по стране 407
  9. ​Сенатором от Югры остался Эдуард Исаков 379
  10. На стройке новой школы Сургута сорвался рабочий 360
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 304854
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 142594
  3. ​Кто такой Зятек? 38706
  4. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 28726
  5. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 27630
  6. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 25535
  7. Слишком много истории?.. 15191
  8. ​В Сургутском районе ищут пропавшую с угодьев беременную женщину // ОРИЕНТИРОВКА 14718
  9. В Сургутском районе 4-летний ребёнок отравился ртутью 14196
  10. ​Второй за сутки: в Нижневартовске продолжается атака на ТЦ 13228
  1. Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме 304854
  2. Жителя Сургута оштрафовали на 30 тысяч за картинки с Летающим Макаронным Монстром 142594
  3. ​Кто такой Зятек? 38706
  4. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 30553
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 28726
  6. Аферист обманом оформил на сургутянку кредит 27630
  7. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 25535
  8. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22903
  9. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19762
  10. ​Сургутяне нашли в городе «рассадник бомжей, алкашей» 18586

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика