Житель Нижневартовска осужден за то, что показал приятелям порно с несовершеннолетними

Нижневартовский городской суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в публичной демонстрации материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних.

В пресс-службе прокуратуры города рассказали, что мужчина, находясь у себя дома, демонстрировал видеозапись полового акта двух несовершеннолетних с 1 января по 11 марта 2020 года. За этот период видео посмотрели двое знакомых злоумышленника. Уточняется также, что для демонстрации видеозаписи осужденный использовал свой мобильник.

За совершенное преступление вартовчанин осужден на два года и шесть месяцев условно. Суд учел, что ранее он не был судим. Приговор в законную силу не вступил.