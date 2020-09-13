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Вартовчане недовольны подростками, которые собираются в подъездах домов и мусорят

В Нижневартовске подростки мусорят в подъезде дома на проспекте Победы, чем вызвали негодование жителей

Вартовчане недовольны подростками, которые собираются в подъездах домов и мусорят
фото: «Инцидент | Нижневартовск»

Вартовчане, проживающие в доме на проспекте Победы, жалуются на подростков, которые постоянно собираются в подъезде и оставляют после себя кучи мусора. Свои жалобы горожане опубликовали в социальных сетях, в частности в группе «Инцидент | Нижневартовск».

Отметим, что если решить проблему самостоятельно не получается, можно обратиться в полицию, особенно если нарушители шумят в ночное время. Также можно позвонить своему участковому, если известен его номер.

Тем не менее, такие случаи не редкость. Так, в Сургуте молодые люди облюбовали Мемориал Славы – там они пьют, устраивают драки, и кричат, чем сильно мешают жильцам соседних домов.


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Сегодня в 14:02, просмотров: 62, комментариев: 0
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