В Нижневартовске подростки мусорят в подъезде дома на проспекте Победы, чем вызвали негодование жителей

Вартовчане, проживающие в доме на проспекте Победы, жалуются на подростков, которые постоянно собираются в подъезде и оставляют после себя кучи мусора. Свои жалобы горожане опубликовали в социальных сетях, в частности в группе «Инцидент | Нижневартовск».

Отметим, что если решить проблему самостоятельно не получается, можно обратиться в полицию, особенно если нарушители шумят в ночное время. Также можно позвонить своему участковому, если известен его номер.

Тем не менее, такие случаи не редкость. Так, в Сургуте молодые люди облюбовали Мемориал Славы – там они пьют, устраивают драки, и кричат, чем сильно мешают жильцам соседних домов.