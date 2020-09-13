Одну из деревень Югры упразднили – в ней больше не осталось местных жителей

Деревню Усть-Колекъеган, принадлежащую Нижневартовскому району, упразднили. На территории поселения больше никто не живет – несколько лет назад здесь было зарегистрировано 13 человек, но они получили деньги на покупку нового жилья в Нижневартовске и Излучинске.

Отметим, что помимо отсутствия местных жителей, деревня была лишена инфраструктуры, промышленности, в ней не было магазинов и культурных организаций. По такой же схеме были уничтожены две другие деревни: дома снесли, строительный мусор вывезли.