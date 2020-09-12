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На дороге Сургут-Нижневартовск под длинномер залетела легковушка

В Нижневартовском районе сегодня, 12 сентября, на трассе Сургут-Нижневартовск на повороте к деревне Вата под длинномер залетела легковушка

На дороге Сургут-Нижневартовск под длинномер залетела легковушка

В Нижневартовском районе сегодня, 12 сентября, на трассе Сургут-Нижневартовск на повороте к деревне Вата под длинномер залетела легковушка.

По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля поворачивал, но не уступил дорогу ВАЗ 2111. От удара сильно смяло капот и крышу отечественной машины, водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

По информации телеканала «Мегаполис», он в реанимации.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижневартовске в массовом ДТП из трех автомобилей пострадала женщина.


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Сегодня в 19:31, просмотров: 214, комментариев: 0
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