Под Нижневартовском вор отстреливался, уходя от охраны нефтяной компании

В Нижневартовском районе задержан 37-летний злоумышленник, который пытался унести с территории нефтепроводной компании 50 метров кабеля. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление.

Полицейских на место происшествия вызвали охранники предприятия.

«Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что подозреваемый 1983 года приехал на месторождение на автомобиле «Нива Шевроле». Злоумышленник, находясь на территории нефтепроводной компании, имея умысел на хищение чужого имущества, срезал более 50 метров кабеля. Однако в момент совершения преступления мужчина был замечен и задержан сотрудниками ЧОП. При задержании нарушитель попытался оказать сопротивление. Сначала подозреваемый выстрелил из ружья в сторону охранников, затем попытался использовать нож, при этом угрожал охранникам физической расправой», – рассказали в пресс-службе МОМВД России «Нижневартовский».

В отношении агрессивного грабителя возбуждено сразу два уголовных дела. Ему грозит наказание за покушение на совершение кражи и угрозу убийством. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.