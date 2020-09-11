В Нижневартовске эвакуировали ТЦ «Ланкорд». На место стянуты спецслужбы

В Нижневартовске днем 11 сентября спецслужбы работают у ТЦ «Ланкорд» на улице Мира. Из здания эвакуированы посетители и сотрудники. Они наблюдают за работай силовиков с парковки. Об этом сообщают в социальных сетях.

«Вслед за «Европой-сити» эвакуировали ТД «Ланкорд» Всех посетителей вывели, их было немного в основном сотрудники. Территория вокруг оцеплена. Сейчас внутри работают кинологи с собаками. Ищут взрывчатые вещества и устройства, о которых сообщили», – сообщается в аккаунте «Типичный краб Нижневартовск» в инстаграме. Там же опубликованы фотографии с места происшествия.

Получить официальный комментарий в полиции на момент публикации новости не удалось. Охрана торгового центра отказалась разговаривать с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС по телефону.

Вечером 9 сентября в Нижневартовске был эвакуирован «Европа-сити». Из здания вывели 350 человек, взрывчатых веществ найдено не было. Ранее в Сургуте лже-минеры дважды прерывали работу торгового центра «Аура».