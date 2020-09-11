В Нижневартовске в массовом ДТП пострадала женщина

В четверг, 10 сентября, в Нижневартовске в ДТП пострадала женщина. Столкнулись сразу три автомобиля – Nissan, Toyota и Audi.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan не выдержал дистанцию и допустил столкновение с двумя автомобилями. Травмы получила 33-летняя женщина», – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано три автоаварии с тремя пострадавшими.

Ранее в Сургуте на улице Аэрофлотская также в тройном ДТП пострадал человек.