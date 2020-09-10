Нижневартовский ТЦ «Европа-сити» эвакуировали из-за угрозы взрыва

UPD 23.44

В Нижневартовске в четверг, 10 сентября, около 22.00 эвакуировали посетителей торгового центра «Европа-сити» из-за поступившего сообщения о минировании. На Чапаева, 27 работали экстренные службы.

«Согласно инсайдерской информации, в письме указано про «биткоины» и «угрозу взрыва», – сообщал телеграм-канал «Сейчас | Нижневартовск». Из здания вывели 350 человек.

Фотографии с места событий опубликовал «Телеканал N1». «Эвакуация Европы Сити. Всех посетителей вывели на улицу. В толпе говорят про ложный вызов. Похоже опять звонок о «минировании», – уточнялось в посте.

Официальной информации о происшествии на данный момент нет. В 23.44 стало известно, что после обследования кинологами взрывчатых средств в торговом центре не обнаружено.

В минувшие воскресенье и понедельник в Сургуте дважды эвакуировали посетителей торгового центра «Аура». В выходной день работа ТЦ была прервана на 20 минут по техническим причинам. В понедельник в здании искали бомбу, которой там не было.