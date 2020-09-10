16+
Логотип Сиапресс
USD  75,5274   EUR  89,3036  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Нижневартовске эвакуировали крупный ТЦ

Нижневартовский ТЦ «Европа-сити» эвакуировали из-за угрозы взрыва

​В Нижневартовске эвакуировали крупный ТЦ
Фото: instagram.com/n1_nv

UPD 23.44

В Нижневартовске в четверг, 10 сентября, около 22.00 эвакуировали посетителей торгового центра «Европа-сити» из-за поступившего сообщения о минировании. На Чапаева, 27 работали экстренные службы.

«Согласно инсайдерской информации, в письме указано про «биткоины» и «угрозу взрыва», – сообщал телеграм-канал «Сейчас | Нижневартовск». Из здания вывели 350 человек.

Фотографии с места событий опубликовал «Телеканал N1». «Эвакуация Европы Сити. Всех посетителей вывели на улицу. В толпе говорят про ложный вызов. Похоже опять звонок о «минировании», – уточнялось в посте.

Официальной информации о происшествии на данный момент нет. В 23.44 стало известно, что после обследования кинологами взрывчатых средств в торговом центре не обнаружено.

В минувшие воскресенье и понедельник в Сургуте дважды эвакуировали посетителей торгового центра «Аура». В выходной день работа ТЦ была прервана на 20 минут по техническим причинам. В понедельник в здании искали бомбу, которой там не было.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:59, просмотров: 227, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

ГАЗПРОМ Трансгаз
ГАЗПРОМ Трансгаз

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Кто такой Зятек? 10894
  2. ​Собирали грибы: стали известны подробности смертельной аварии на Черной речке 3706
  3. ​Ребенок в тяжелом состоянии: врачи борются за жизнь пострадавших при столкновении катера с баржой 3157
  4. Из-за прорыва гидранта в Нижневартовске забил трехметровый фонтан 2253
  5. Накануне в Сургуте на улице Аэрофлотской столкнулось сразу три авто 2219
  6. За прошедшие сутки в Югре выявлено 80 новых случаев заболевания COVID-19 1345
  7. ​На территории Сирии находятся девять детей из ХМАО 969
  8. ​В Нижневартовске перекрыли центральную улицу 855
  9. ​Кошмарный сон врача ковид-бригады 850
  10. ​Инаугурация нового губернатора Югры пройдет оперативно 777
  1. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 22420
  2. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19286
  3. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 17666
  4. Шопингу в сургутской «Ауре» помешали технические причины 12422
  5. ​Кто такой Зятек? 10894
  6. Пьяный водитель КамАЗа в Югре протаранил машину с полицейскими // ФОТО, ВИДЕО 9863
  7. ​Сургутская налоговая банкротит самого богатого депутата города 9035
  8. ​Коронавирус и отпуск не помешают встрече Владимира Богданова и Натальи Комаровой 8491
  9. ​Сургутяне узнают ВИЧ-статус мобильно и оперативно 7744
  10. ​В розыске семь лет: следователи просят помощи в розыске убийцы 19-летнего сургутянина 7010
  1. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 29304
  2. ​Инсульт или испуг? Лукашенко третий день не появляется на публике 28453
  3. ​Климат, образование, зацикленность на нефти и отсутствие развлечений: почему молодежь уезжает из Сургута 24199
  4. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22772
  5. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 22420
  6. ​Эти 400 миллиардов рублей из своей «кубышки» Сургутнефтегаз потратил явно не на свои нужды 22266
  7. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19286
  8. ​Сургутяне нашли в городе «рассадник бомжей, алкашей» 18329
  9. ​Жителей Нижневартовска просят опознать труп мужчины, найденный в черте города 18321
  10. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 17666

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика