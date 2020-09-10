В Нижневартовске прорвало гидрант, из-за чего во дворе жилого дома появился фонтан

В Нижневартовске жители делятся в социальных сетях видео и фотографиями фонтана, который неожиданно появился среди домов на улице Мира, 15. Все материалы горожане опубликовали в паблике «ЧП [В] Нижневартовске».

Как оказалось, причиной инцидента стал прорыв пожарного гидранта. На данный момент специалисты ведут работы по установлению причин, однако авария совершенно не сказалась на жителях – воду в домах отключать не пришлось.

Напомним, что ранее в Нижневартовске три здания остались без воды из-за прорыва трубопровода.