Улица Ленина в Нижневартовске закрыта на ремонт: как поедут автобусы

В Нижневартовске сегодня изменилось движение общественного транспорта из-за ремонтных работ на улице Ленина. Перекрыт участок на пересечении улицы Ленина с улицей Нефтяников (нечетная сторона). Автомобилистам придется искать пути объезда. Впрочем, подрядная организация ООО «НВДС» планирует завершить работы за сутки – к 10.00 11 сентября.

«В случае выпадения осадков сроки проведения работ будут перенесены. Просим жителей города заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения», – предупредили в пресс-службе администрации города.

Схема движения общественного транспорта на время перекрытия:

маршрут №2: в прямом и обратном направлении: по маршруту – улица Мира – улица Маршала Жукова – улица Ленина и далее по маршруту;

маршрут №7: в прямом направлении (от ПАТП №2): по маршруту – улица Нефтяников – улица Ленина – улица Чапаева и далее по маршруту. В обратном направлении (от Поликлиники №3): по маршруту – улица Чапаева – улица 60 лет Октября и далее по маршруту;

маршрут №10: в прямом и обратном направлении: по маршруту – улица Мира – улица Маршала Жукова – улица Ленина – улица Нефтяников и далее по маршруту;

маршрут №13: в прямом и обратном направлении: по маршруту – улица Ленина – улица Маршала Жукова – улица Мира и далее по маршруту;

маршрут №13К: в прямом и обратном направлении: по маршруту – улица Ленина – улица Маршала Жукова – улица Мира и далее по маршруту;

маршрут №95: в прямом направлении: по маршруту улица 2П-2 – улица Индустриальная – улица Мира – улица Нефтяников – ТК «Империя – Т». В обратном направлении: ТК «Империя – Т» – улица Нефтяников – улица Мира – улица Индустриальная – улица 2П-2 и далее по маршруту.