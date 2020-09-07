На отделение банка в Нижневартовске напал неизвестный

На одно из нижневартовских отделений банка «Открытие» сегодня было совершено нападение — об этом siapress.ru рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре.

По словам пресс-секретаря окружного УМВД Ольги Абмайкиной, полиции нападавшего передали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место, отреагировав на вызов тревожной кнопки.

«Сегодня в отделение банка «Открытие» на улице Нефтяников, 44 вошел мужчина 1972 года рождения. В руках у него была сумка, — рассказала Ольга Абмайкина. — Он высказал угрозы, вследствие чего сотрудники нажали на тревожную кнопку. На место прибыли специалисты Росгвардии, которые задержали посетителя и передали его полиции».

Сейчас нижневартовские полицейские выясняют личность возмутителя спокойствия, его мотивы и наличие прежних судимостей.