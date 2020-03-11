В Нижневартовске разыскивают родителей двух мальчиков, укравших товар из детского магазина в ТЦ «Югра Молл»

В Нижневартовске полицейские разыскивают родителей двух мальчиков, укравших товар из детского магазина в ТРЦ «Югра Молл».

«УМВД России по г. Нижневартовску устанавливает личность несовершеннолетних, которые 9 марта текущего года находились в ТЦ «Югра Молл» без сопровождения взрослых. Всем, кому что – либо известно о данных подростках, просьба сообщить информацию по телефону 102», — пишут стражи правопорядка.

На видео, которое УМВД по Нижневартовску опубликовало в соцсетях видно, как два ребенка лет 10-12 заходят в один из магазинов в ТЦ «Югра Молл», берут что-то с полки и уходят.