​В Нижневартовске из-за коронавируса на неопределенный срок перенесли крупный нефтегазовый форум

В Нижневартовске на неопределенный срок перенесен форсайт-форум «Нефтегаз – 2020. Инновации. Экология. Климат». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на указ губернатора о мерах по снижению рисков завоза и распространения коронавируса. Мероприятие в столице Самотлора должно было состояться 18 марта.

Его организатором выступала АНО «Союзнефтегазинновации», поддержку форуму оказывала администрация Нижневартовска и нефтегазовые компании, базирующиеся в регионе.

Напомним, Наталья Комарова усилила меры профилактики распространения коронавируса в Югре в конце минувшей недели. Губернатор рекомендовала отказаться от массовых мероприятий, компании должны следить за температурой своих сотрудников, а приехавших из опасных с точки зрения коронавируса стран отправлять на «домашний карантин».