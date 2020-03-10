Житель Нижневартовска, объявленный в федеральный розыск за стрельбу из автомата, сдался полиции

Житель Нижневартовска, которого искали по всей России за стрельбу из автомата и разгром ресторана, задержан. По информации телеканала "Мегаполис", 31-летний мужчина добровольно пришел в отделение и сдался полиции.

Подозреваемый помещен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Напомним, в Нижневартовске мужчина открыл огонь из автомата 26 января. Полиция позже сообщила, что оружие было охолощенным, а подозреваемый попал в федеральный розыск. В итоге история со стрельбой в Нижневартовске привела к отставке начальника городского УМВД.