​Полиция Нижневартовска ищет женщину, которую подозревают в краже

Полиция Нижневартовска разыскивает женщину, которая расплачивается в магазинах города чужой банковской картой. Таким образом она похитила у владельца карты 12 849 рублей. Правоохранители определили подозреваемую в краже.

«Женщина на вид 35-45 лет, европейской внешности, рост 170-175 см. среднего телосложения, волосы короткие темного цвета была одета: темная куртка с капюшоном, внутренняя часть салатового цвета, темные джинсы, под курткой длинная рубашка клетчатая серого цвета», — уточняют специалисты.

Сотрудники полиции просят сообщать все, что известно о гражданке по телефонам: 102; 49-31-11; 49-33-11 (код города: 3466).