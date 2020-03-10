В Нижневартовске на парковке женщина попала под колеса автомобиля

В Нижневартовске накануне, 9 марта, на парковке женщина попала под колеса автомобиля.

По информации пресс-службы УМВД по Югре, в 14 часов одной из парковок на улице Ленина мужчина 1983 года рождения на «Форд Фокус» наехал на женщину 1970 года рождения. По предварительным данным, водитель ехал по стоянке и не заметил вышедшую из-за припаркованного автомобиля вартовчанку. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

Отметим, в минувшие выходные с 6 по 9 марта в Югре произошло 16 ДТП, в которых 25 человек получили травмы.