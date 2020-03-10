​В Нижневартовске парень угнал «Жигули» без ключей

В Нижневартовске 30-летний парень угнал «Жигули». Предприимчивый молодой человек взломал замок двери автомобиля и сомкнул провода, чтобы завести машину. Прокатался мужчина на ней недолго —для проверки документов его остановили сотрудники городской Госавтоинспекции, а после задержали, выяснив, что автомобиль водителю не принадлежит.

Угонщику теперь грозит штраф до 120 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.

Сотрудники югорского ГИБДД напоминают о необходимости бережно относиться к своему транспорту. «Не провоцируйте злоумышленников своим халатным отношением к сохранности транспортного средства. Выработайте у себя привычку контролировать окна, багажник, капот и дверцы машины», — отмечают специалисты.