​«ЮТэйр» вернула прямой рейс из Нижневартовска в Санкт-Петербург

Авиакомпания «ЮТэйр» вновь запускает прямой рейс из Нижневартовска в Санкт-Петербург. Перелеты возобновятся с 4 апреля и будут осуществляться по вторникам и субботам до 26 октября, сообщается в официальном паблике городской администрации во «ВКонтакте».

«Данный маршрут востребован у жителей восточной части Югры, так как в Северной столице обучается в вузах большое количество югорчан. Кроме того, Нижневартовск является городом-побратимом Московского района Санкт-Петербурга: нас связывают деловые, экономические и культурные связи», - отметили в мэрии.

В начале года авиакомпания из-за отсутствия субсидии из федерального бюджета прекратила полеты из Нижневартовска в северную столицу. Тогда сообщалось, что «ЮТэйр» намерена вернуть рейс в расписание и ведет переговоры с Правительством ХМАО, а также Росавиацией.