В Челябинске сняли с поезда двух влюблённых подростков-беглецов из Нижневартовска

В Челябинске на днях с поезда были сняты двое несовершеннолетних влюбленных беглеца из Нижневартовска.

Как сообщает пресс-служба Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, из Югры к ним в поступила информация о розыске несовершеннолетних жителей Нижневартовска 2002 и 2003 годов рождения, которые сбежали из дома. 17-летняя девушка и ее 16-летний друг решили уехать в Уфу, и купили билеты на поезд «Нижневартовск-Астрахань», но до места так и не доехали.

Полицейские отмечают, что в пути подростки пили алкоголь вместе со своим 21-летним попутчиком. За спаивание малолетних он получит штраф — до трех тысяч рублей.