​Житель Нижневартовска дважды лишился крупных сумм денег из-за лже-брокеров

Житель Нижневартовска дважды лишился крупных сумм денег из-за брокеров.

В 2016 году мужчина делал ставки на одной из торговых биржевых площадок и внес в фонд 43700 долларов. В 2017 году биржа внезапно закрылась и он не успел вывести выигранные деньги.

В этом году вартовчанин решил в интернете найти людей, оказывающих услуги по возврату денег. На его призыв откликнулась представительница одной из брокерских компаний. Девушка пояснила, что за свои услуги возьмет десять процентов от выводимой суммы, а также попросила оплатить первоначальный взнос в размере 8500 рублей.

После этого с вартовчанином общался другой работник конторы, который под различными предлогами требовал перечисления денег. Всего мошенники получили от югорчанина 259 тысяч рублей.

Когда вложенные деньги на счет так не поступили, мужчина понял, что его обманывают и обратился в полицию.