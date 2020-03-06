​Жители Нижневартовска делятся своими проблемами с помощью надписей на снегу

Жители Нижневартовска запустили флешмоб: они делятся своими проблемами через надписи краской на сугробах. Идею предложил вартовчанин в местном паблике в «Вконтакте». Активист считает, что художества на снегу помогут жителям эмоционально разгрузиться и привлечь внимание коммунальных служб к уборке снега в городе.

«Предлагаю флешмоб: если есть проблема или мечта, и вы один на один с ней, пишите на сугробе. Может и никто не отреагируют, но коммунальные службы постараются активней убрать как вашу проблему, так и сугроб. И психологическая разгрузка хорошая. Селфи и фото можете опубликовать как у себя на странице, так и предложить в группах, и посмотрим, у кого оригинальный проблема или мечта», — пишет активист в соцсетях.

Вартовчане в последний раз массово разукрашивали сугробы в декабре прошлого года. Тогда жители писали на неубранных кучах снега #убери, также призывая коммунальщиков работать активнее.

Стоит отметить, что такие акции проходят в городах России периодически. Самой действенной надписью, после появления которой кучи исчезали за сутки, является «Навальный». Идея писать имя оппозиционного политика пришла москвичам зимой 2018 года и быстро возымела популярность.