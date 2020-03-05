​В Нижневартовске презентовали бренд города. Над ним уже посмеялись в соцсетях

В Нижневартовске презентован новый бренд города со слоганом «Выше ожиданий». Об этом рассказывает пресс-служба городской администрации. На большом мероприятии в честь обновленной айдентики собрали представителей власти, общественности, блогеров, художников, школьников, работников культуры и депутатов дум Нижневартовска и Югры.

Разработкой дизайна занимались целый год: специалисты изучали историю города, опрашивали жителей и экспертное сообщество, и в итоге подготовили четыре концепции, из которой голосованием определили главную – «Нижневартовск выше ожиданий». «Этот слоган отражает положительную сторону любого направления жизни муниципалитета. Кроме того, у Нижневартовска много связано со словом «высота» – у вас одних из первых начали возводить шестнадцатиэтажные дома, долгое время для вартовчан самолет был единственной возможностью попасть на «большую» землю, здесь вырос космонавт Сергей Рыжиков, высокие темпы развития города и высокие темпы добычи нефти», – рассказал один из авторов концепции Василий Дубейковский.

Соцсети уже успели отреагировать на броский дизайн нового городского бренда – в фейсбуке немедленно начали обыгрывать и его суть, и внешнее оформление.