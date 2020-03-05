Жителей Нижневартовска предупреждают о возможном подтоплении домов из-за весеннего половодья — высота снега в настоящий момент выше нормы.

«В Югре по состоянию на начало марта высота снега составила 50-60 сантиметров, что выше нормы и превышает прошлогодние показатели», — пишет Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижневартовска, рекомендуя гражданам, чьи жилые дома и дачные участки попадают в зону возможного подтопления, заблаговременно подготовиться к весеннему половодью.

Специалисты также отмечают, что Основной (детальный) прогноз о сроках вскрытия рек, ожидаемого уровня половодья и развитии паводковой ситуации в Югре будет представлен в первой декаде апреля.