Пенсионный фонд Нижневартовска неправомерно задолжал людям более 700 тысяч рублей

Пенсионный фонд России в Нижневартовске задолжал пожилым горожанам более 720 тысяч рублей компенсаций. Об этом сообщает городская прокуратура:

«В 2019 прокуратурой в интересах пенсионеров в суд предъявлено 35 исковых заявлений о взыскании с Пенсионного фонда компенсации оплаты проезда к месту отдыха и обратно».

Вся сумма компенсаций была взыскана в пользу обманутых пенсионеров после вмешательства прокуратуры.

Так, в качестве примера пресс-службой прокуратуры приводится случай с мужчиной, которому неправомерно отказали в выплате компенсации за проезд в казахстанский город Усть-Каменогорск. Отказ сотрудники Пенсионного фонда мотивировали тем, что вартовчанин отдыхал за границей.

После вмешательства прокуратуры, фонд все же выплатил 31 тысячу рублей пенсионеру.