​В Нижневартовске ветераны Войны с сопровождающими получат право бесплатно ездить на автобусах. Правда, на два месяца

В Нижневартовске автобусные перевозчики на регулируемых и нерегулируемых маршрутах подарят возможность ветеранам Великой Отечественной войны и сопровождающим их людям бесплатно ездить по городу. Эта акция начнется 1 апреля и продлится до 31 мая 2020 года. Как рассказывает администрация Нижневартовска, под льготу попадут участники и инвалиды Войны, труженики тыла, вдовы погибших участников Войны, блокадники, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей.

Стоит отметить, что в Нижневартовске уже два года действует бесплатный проезд на общественном транспорте для неработающих пенсионеров.