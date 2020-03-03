​В Нижневартовске блогеры обвинили полицейских в избиении

В Нижневартовске блогеры обвинили сотрудников местного УМВД в избиении. Видео с жалобами появилось в Youtube на канале Анатолия Климова. Автор ролик рассказал историю горожанина и своего друга Андрея Савина о том, что сотрудники полиции выкрутили его руки за попытку заснять нарушения в оформлении фойе дежурной части. В тот момент, 29 февраля, вартовчанин ожидал личный прием с главой правоохранительной структуры.

По мнению Савина, у него незаконно забрали смартфон, после этого отвезли во второй отдел полиции и составили протокол по обвинению в неповиновении распоряжению полицейского.

В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что правоохранители действительно изъяли телефон у ожидавшего личной встречи гражданина. По словам специалистов, действия полицейских обоснованы: здание, где ведется работа с использованием сведений, составляющих государственную тайну, является режимным объектом. Поэтому силовики не впускают посетителей со средствами связи.

«В отношении Савина действительно был составлен протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Суд должен был рассмотреть это дело 2 марта, однако обвиняемый не явился в указанное время заседания и сейчас сотрудники правопорядка ищут его, чтобы сообщить о переносе рассмотрения дела», — пояснили в пресс-службе югорского УМВД.

Также правоохранители отметили, что видео будет рассматриваться специалистами на предмет нарушения законов. В частности, оскорбления полицейских со стороны блогеров в ходе ролика.

Стоит отметить, что источник СИА-ПРЕСС в силовых структурах характеризовал Климова и Савина, как двух скандалистов, которые не в первый раз вступают в конфликты с полицией.