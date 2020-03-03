​В Нижневартовске пройдет презентация бренда города

В Нижневартовске 4 марта в Дворце искусств состоится презентация бренда города. Начало мероприятия запланировано на три часа дня.

Во время ивента будет представлен проект брендбука, содержащего логотипы и фирменную символику. Отметим, что его разработка началась еще в сентябре 2019 года.

«Создатели бренда подошли к работе с научной точки зрения, используя мировой опыт: провели форсайт-сессии с дизайнерами и художниками, совещания с предпринимателями, школьниками и студентами факультетов дизайна и туризма НВГУ, опросы вартовчан, а также внешний аудит социально-экономических показателей и запросов в сети Интернет», – сообщает паблик в ВКонтакте «Официальный Нижневартовск».

Также отмечается, что была проделана большая работа по изучению архивных документов, связанных с историей города.

В результате было сформировано четыре концепции бренда города, каждая из них прошла общественные обсуждения и получила оценку независимых экспертов. В итоге был выбран финальный вариант, который будет представлен на презентации.