Дети из Нижневартовска смогут бесплатно отдохнуть в Крыму и Краснодарском крае

Дети из Нижневартовска смогут отдохнуть за муниципальный счет в Крыму, Татарстане, Краснодарском крае, Тюменской области, а также в Югре и Нижневартовском районе. Об этом сообщает дума Югры.

Оплата каждого направления индивидуальна. По словам депутата окружной думы от Нижневартовска Сергея Великого, за поездку в Тюмень и Нижневартовский район придется доплатить шесть тысяч рублей плюс билет на плацкарт. Зато путевка в Краснодарский край и Крым родителям обойдется бесплатно - заплатить придется только за авиаперелет.

Прием заявлений на предоставление путевок в летние лагеря для вартовчан начнется 10 марта на портале «Госуслуг».

Отметим, набор направлений выбран по рекомендациям родителей:

«Этим летом по запросу родительского сообщества представлен разнообразный выбор территорий для отдыха. Городские власти проводили специальный опрос, чтобы выявить наиболее востребованные направления для отдыха, так как в прошлую летнюю кампанию были и неактуальные направления, например, в Московскую область», - пишет пресс-служба думы ХМАО.