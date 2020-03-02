​Прокуратура Нижневартовска ищет свидетелей бездействия полицейских

Прокуратура Нижневартовска проводит проверку дежурных служб местного УМВД и его территориальных подразделений. Главная задача проверки – выявление фактов бездействия или несвоевременного реагирования полицией на поступившие обращения от граждан.

«Если у вас имеются сведения о конкретных фактов о нереагировании сотрудников полиции на заявления граждан, а также промедление в прибытии или неприбытии на место происшествия, то необходимо обращаться и предоставлять их с 25 февраля по 5 марта в период с 10 до 12 часов и в период с 15 до 17 часов в прокуратуру, расположенною по адресу: г.Нижневартовск, ул.Мусы Джалиля, 14, каб. №213, 102, 107, 117», – отмечают представители прокуратуры Нижневартовска.

Предварительно записаться на прием можно по телефонам: 49-89-01, 49-89-34, 49-89-39, 49-89-30. При личном обращении при себе необходимо иметь паспорт.