Жительницу Нижневартовска обокрали знакомые квартиранта

В Нижневартовске жительница города обнаружила пропажу дорогого телевизора в квартире, которую сдавала внаем. Квартирант ничего вразумительного рассказать не смог.

Женщина смирилась и уже уходила домой, но во дворе увидела патрульный автомобиль и решила обратиться за помощью.

Сотрудники полиции пообщались с квартирантом и выяснили, что тот приводил к себе в гости неизвестных граждан, после ухода которых и пропала техника. Опросив соседей по подъезду, полицейские нашли несколько мужчин, проживающих неподалеку. В их квартире обнаружился пропавший. Возбуждено уголовное дело.