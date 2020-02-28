​В Нижневартовске следователи поймали работника местных электросетей за крупную взятку

Следователи Нижневартовска ведут расследование уголовного дела о коррупции в местных «Городских электрических сетях». Об этом рассказывает пресс-служба ведомства. Одного из сотрудников подозревают в получении взятки и коммерческом подкупе в крупном размере.

По версии СК работник электросетей, будучи контролером в муниципальном предприятии «Теплоснабжение», в течение 2018-2019 годов неоднократно получал взятки от одной из компаний города и закрывал глаза на нарушения, допускаемые этой фирмой. За это время его коррупционный «навар» составил 300 тысяч рублей. И после, когда «Теплоснабжение» превратилось в АО «Городские электрические сети», сотрудник не изменил должность и подходы к работе, и в 2019 и до начала 2020 года получил еще 150 тысяч рублей, после чего попался правоохранителям. Сейчас следователи занимаются уголовным делом и выясняют все обстоятельства событий.