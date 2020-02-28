В Нижневартовске на нефтегазодобывающем предприятии произошел взрыв, ущерб от которого оценили в 460 000 рублей

В Нижневартовске на местном нефтегазодобывающем предприятии АО «ННП» из-за нарушений в использовании опасного производственного объекта произошел взрыв с возгоранием нефти в подпольном пространстве резервуара для сбора сырья.

Как рассказали в пресс-службе Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры, инцидент произошел по вине работников «ННП», которые ненадлежащим образом контролировали производство.

«Авария повлекла за собой ущерб окружающей среде в размере более 460 000 рублей. В настоящее время предприятием реализованы мероприятия по устранению причин инцидента», – сообщили представители пресс-центра природоохранной прокуратуры.