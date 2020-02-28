Врачи из Нижневартовска провели редкую операцию на сонные артерии и спасли жизнь пациента

Врачи из окружного кардиодиспансера в Нижневартовске провели сложную операцию и сохранили жизнь местному жителю, у которого обнаружили критическое сужение сосудов, способное привести к поражению головного мозга. Впервые в нижневартовском диспансере выполнили одновременное стентирование сразу двух сонных артерий, несмотря на высокие риски.

По информации, предоставленной порталу «Открытый регион - Югра», ежегодно в окружном кардиодиспансере более 200 подобных операций. Особая технология позволяет пациентам быстро реабилитироваться. Напомним, что 9 февраля в Сургуте провели уникальную операцию с вживлением металла в сердце. Операция прошла под кураторством врача из Санкт-Петербурга Евгения Шлойдо