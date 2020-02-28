​В Нижневартовске директор и бухгалтер разграбили управляющую компанию, в которой работали

Нижневартовский суд рассмотрит уголовное дело отношении экс директора и главного бухгалтера одной из управляющих компаний города. Их обвиняют в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

По данным дела, подсудимые несмотря на долги управляющей компании с января 2014 года по апрель 2017 года перечислили со счета фирмы на счета работников (в том числе свои) выплаты в виде зарплат и премий на сумму более 16 млн рублей, а также займы директору — более шести млн рублей и главному бухгалтеру — более 7 млн рублей.

«В период с мая по август 2016 г., совместно, в целях возмещения трат личных денежных средств, незаконно производили выплаты денежных средств, в подотчет сотрудникам УК, тем самым совершили хищение денежных средств в сумме более 500 тысяч рублей», — добавили специалисты пресс-службу городской суда.