Житель Нижневартовска сядет в тюрьму на 10 лет за убийство женщины деревянной палкой

Мужчина из Нижневартовска сядет на десять с половиной лет в колонию особого режима за убийство своей сожительницы – он забил ее до смерти деревянной палкой.

По информации следствия, 53-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда ссорился с женщиной, жившей с ним в одной квартире. Вспылив, он нанес ей серию ударов палкой по телу. В тот же день гражданка скончалась от острой кровопотери.

Напомним, в Сургуте мужчина убил знакомого ради миллиона рублей, а месяцем ранее югорчанин убил своего приятеля стулом