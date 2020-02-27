​В Нижневартовске за неделю собаки покусали 13 человек

В Нижневартовске, по данным Нижневартовской городской поликлиники, за одну неделю собаки покусали 13 человек — все они обратились в травмпункт. По сравнению с предыдущими семью днями количество пострадавших от укусов животных выросло в два раза.

Как сообщает портал gorod3466.ru, шестеро вартовчан отказались от положенной вакцинации, несмотря на то, что это может привести к печальным последствиям — заболеванию бешенством.

К слову, 9 февраля областной Россельхознадзор сообщил о зарегистрированных в Тюменской области и Югре восьми случаях бешенства у диких лис.