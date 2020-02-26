​В Нижневартовске при столкновении ВАЗа и Infinitiпострадали три человека

Во вторник, 25 февраля, в 18.23 на улице 60 лет Октября в Нижневартовске в ДТП пострадали три человека. Столкнулись ВАЗ-2114 и Infiniti.

«Мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Infiniti под управлением мужчины 1979 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водители обоих автомобилей и пассажир ВАЗа, мужчина 1993 года рождения, получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.