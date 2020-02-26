​Жительница Нижневартовска попала в реалити-шоу «Дом-2»

Жительница Нижневартовска Мария Соловьева 24 февраля попала в реалити-шоу «Дом-2». Она пришла строить отношения с участником Даниилом Сахновым.

Известно, что вартовчанке 23 года. Судя по скрину ее страницы в Инстаграм, который Мария сделала еще до переоформления его в официальный профиль участника реалити, девушка не планирует выходить замуж раньше 30 лет. Считает себя «волшебной на всю голову», «самой веселой дамочкой» и «упетрым овном».

Работает вартовчанка в Самотлорнефтегазе.

О своем попадании в «Дом-2» Мария пишет следующее (орфография и пунктуация сохранены): «Ну что мои сладкие, мечты сбываются. Главное хотеть и верить в себя. Оказывается все можно бросить за один день и кардинально поменять свою жизнь. Путь конечно не легкий, но я благодарна близким людям которые меня поддерживают. Время на интернет у меня ограничено, смотрите все пожалуйста в эфирах на ТНТ и не задавайте много вопросов. Ну и мы счастливы».