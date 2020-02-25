​Пассажир автозака, пострадавший в крупном ДТП и писавший гадости про погибшего полицейского, может попасть под новую статью

Пассажир автозака, ехавшего из Нижневартовска и попавшего в крупное ДТП с двумя погибшими полицейскими, после своего скандального выступления в соцсетях может получить новую уголовную статью. Он, напомним, очень резко высказался в соцсетях про не пережившего аварию правоохранителя, назвав его виновником этого ДТП. Теперь, как заявили Znak.com представители окружного УМВД, этот подследственный может быть обвинен в оскорблении сотрудника правоохранительных органов.

Как рассказывают в пресс-службе ведомства, этот парень, находясь в больничной палате Сургута, попросил у соседей телефон и сделал эту свою нелицеприятную запись в соцсети. Полиция начала проверку, выяснила, как все случилось, и перевела его в отдельную палату, где у него из соседей остались только наблюдающие за ним сотрудники правопорядка. Решение о передаче дела об оскорблении полицейского в следственный комитет еще принимается.

Трагическая авария случилась 11 февраля между Сургутом и Нижневартовском. По предварительным данным, автозак, ехавший на следственные действия в Нефтеюганск, пошел на обгон, потерял управление и столкнулся с несколькими машинами. Погибли два сотрудника полиции Нижневартовска, четверо пассажиров пострадали.