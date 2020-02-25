​В Нижневартовске грузовик сбил 7-летнего мальчика

В Нижневартовске 47-летний водитель грузовика Mazdaсбил ребенка. ДТП произошло на улице Кутовазкина, когда 7-летний мальчик перебегал проезжую часть в неустановленном для пешеходного перехода месте.

«В результате происшествия ребенка доставили в больницу на машине скорой помощи. В медицинском учреждении ему оказали первую помощь — он получил травму головы и лица», — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в Госавтоинспекции Нижневартовска.

Кроме того, специалисты пояснили, что со слов водителя ребенок передвигался в компании других мальчиков. Компания направлялась в сторону торгового центра.

В связи с этим сотрудники ГИБДД обратились к родителям несовершеннолетних с просьбой обучать детей правилам дорожного движения, а также отметили, что по сравнению с прошлым годом сейчас в Нижневартовске наблюдается резкий всплеск ДТП с участием детей, в том числе по причине нарушения ПДД несовершеннолетними.