​Три жителя Нижневартовска, подозреваемые в связях с ИГ, останутся под арестом

Нижневартовский горсуд продлил арест трем вартовчанам, которых подозревают в участии в террористической организации, до конца апреля. Об этом со ссылкой на помощника председателя суда Юлию Барычеву сообщает ТАСС.

Жители Нижневартовска были задержаны в сентябре прошлого года. Следствие подозревает, что они вербовали сторонников в запрещенную в РФ международную террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ). Во время обысков у них нашли оружие, наркотики, экстремистскую символику и литературу. Уголовные дела возбуждены по двум статьям: об участии в деятельности организации, признанной террористической (ч. 2 ст. 205.5), и о незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (ч. 1 ст. 222).