​В Нижневартовске погрузчик задавил двух мужчин, один погиб

В Нижневартовске накануне, 21 февраля, погрузчик задавил двух мужчин.
ЧП произошло в районе газоперерабатывающего завода, где спецтехника вытаскивала из сугроба застрявшую "Газель". В какой-то момент между двумя машинами оказались двое мужчин.
По предварительным данным пресс-службы УМВД по Югре, пока не известно, именно наехал ли погрузчик на людей или придавил их. Но от полученных травм один мужчина скончался на месте происшествия, а второй был доставлен в больницу.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются