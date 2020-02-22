​В Нижневартовске погрузчик задавил двух мужчин, один погиб (02.22.2020) - Новости Нижневартовска
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​В Нижневартовске погрузчик задавил двух мужчин, один погиб

komiinform.ru
komiinform.ru

В Нижневартовске накануне, 21 февраля, погрузчик задавил двух мужчин.

ЧП произошло в районе газоперерабатывающего завода, где спецтехника вытаскивала из сугроба застрявшую "Газель". В какой-то момент между двумя машинами оказались двое мужчин.

По предварительным данным пресс-службы УМВД по Югре, пока не известно, именно наехал ли погрузчик на людей или придавил их. Но от полученных травм один мужчина скончался на месте происшествия, а второй был доставлен в больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются


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Сегодня в 15:25, просмотров: 186, комментариев: 0


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