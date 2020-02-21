​В Нижневартовске мужчина, избивший и задушивший свою мать, отправился за решетку на 13 лет

В Нижневартовске суд отправил на 13 лет в колонию строгого режима мужчину, убившего свою мать.

36-летний вартовчанин в ноябре 2018 года поссорился с матерью, избил ее, а потом задушил.

После совершенного преступления он решил покончить жизнь самоубийством, нанеся себе множество ранений ножом, но не добился результата. Тогда мужчина поджег квартиру, в которой находился труп, но испугавшись пожара выпрыгнул из окна квартиры. И тут ему не повезло, он зацепился за дерево, где его и застали сотрудники МЧС.